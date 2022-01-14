 За праздничные дни татарстанский Роспотребнадзор оштрафовал предприятия почти на полмиллиона
news_header_top_970_100

За праздничные дни татарстанский Роспотребнадзор оштрафовал предприятия почти на полмиллиона

Всего за время новогодних «каникул» ведомство проверило 330 объектов.

Республика
14 января 2022  12:58
Автор:
Ольга Полякова

За праздничные дни этого года республиканский Роспотребнадзор оштрафовал предприятия, нарушающие антиковидные правила, на общую сумму в 456 тыс. рублей. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина.

«Всего нами было проверено 330 объектов, в 30 были выявлены нарушения. Это составляет 9% от числа проверенных», — рассказала спикер.

Авдонина отметила, что контрольно-надзорные мероприятия будут продолжаться, и предприятия, нарушающие антиковидные правила, будут штрафоватся.

Ранее «КВ» писали, что на «Голубых озерах» выявили нарушения проезда и стоянок машин. В ходе рейда сотрудников Госкомитета Татарстана и сотрудников ГИБДД было составлено пять административных протоколов.

Новости
В Татарстане под суд пойдёт инженер завода, по вине которого работник лишился зрения
Более 235 тыс. татарстанцев отказываются ревакцинироваться от COVID-19
За праздничные дни татарстанский Роспотребнадзор оштрафовал предприятия почти на полмиллиона
Роспотребнадзор РТ: антиковидные ограничения ослаблять не будут
В Альметьевске девушка пыталась украсть в магазине колбасу и косметику
На «Голубых озерах» выявили нарушения проезда и стоянок машин
В Татарстане задержали мужчину, покупавшего телефоны на фальшивые деньги
В Татарстане с начала года на уроки в школы не допущено 646 детей с симптомами гриппа