За праздничные дни татарстанский Роспотребнадзор оштрафовал предприятия почти на полмиллиона

За праздничные дни этого года республиканский Роспотребнадзор оштрафовал предприятия, нарушающие антиковидные правила, на общую сумму в 456 тыс. рублей. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина.

«Всего нами было проверено 330 объектов, в 30 были выявлены нарушения. Это составляет 9% от числа проверенных», — рассказала спикер.

Авдонина отметила, что контрольно-надзорные мероприятия будут продолжаться, и предприятия, нарушающие антиковидные правила, будут штрафоватся.

Ранее «КВ» писали, что на «Голубых озерах» выявили нарушения проезда и стоянок машин. В ходе рейда сотрудников Госкомитета Татарстана и сотрудников ГИБДД было составлено пять административных протоколов.