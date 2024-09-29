За пять лет предприниматели из Татарстана приобрели 96 тысяч помещений

Спрос на коммерческую недвижимость в Татарстане стабильно высок. Как сообщает Росреестр РТ, с 2019 года предприниматели республики приобрели более 96 тысяч объектов недвижимости для открытия и развития бизнеса.

Среди наиболее популярных объектов – нежилые помещения (более 43,6 тысяч), земельные участки (около 38 тысяч) и здания (более 14,4 тысяч).

Только за 9 месяцев 2024 года бизнесмены приобрели свыше 13,7 тысяч объектов недвижимости. Это 5762 помещения, 5681 земельный участок и 2282 здания.

В Татарстане для представителей малого и среднего бизнеса действует ускоренная регистрация прав на недвижимость. Срок регистрации составляет 5 рабочих дней вместо стандартных 9. А при одновременной постановке объекта на кадастровый учет и регистрации права – 9 рабочих дней вместо 12.

Для консультаций по вопросам регистрации недвижимости предприниматели могут обратиться в Росреестр Татарстана по телефону 8(843)255-24-20.