Минстрой РФ объяснил новое правило по поводу остекленения балконов

Минстрой РФ объяснил новое правило об остекленении балконов. С 1 марта не только жильцов, но и юрлица будут штрафовать за самовольное изменение фасадов здания на 5 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба минстроя России.

«Ключевым отличием нового документа от действующих Правил является то, что согласно документу, требования к пользованию жилыми помещениями предъявляются не только к гражданам, но и к юридическим лицам, которые являются собственниками помещений», – пишет пресс-служба Министерства.

Дело в том, что балконы – в отличие от окон и подоконников – считаются общим имуществом, и их внешний вид должен регулироваться муниципальными правовыми актами и занконами РФ. Терперь перед ремонтом необходимо согласовать его с местными инстанциями.

Зато владельцы квартиру могут менять окна и балконные двери, утеплять их и делать дополнительное остекленение для лоджий без согласования с местными органами.

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