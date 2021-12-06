 Минстрой РФ объяснил новое правило по поводу остекленения балконов
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Минстрой РФ объяснил новое правило по поводу остекленения балконов

Согласовывать остекление балконов должны будут не только жильцы, но и юрлица-собственники помещений.

Истории
6 декабря 2021  11:33
Автор:
Елена Молчанова

Минстрой РФ объяснил новое правило об остекленении балконов. С 1 марта не только жильцов, но и юрлица будут штрафовать за самовольное изменение фасадов здания на 5 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба минстроя России. 

«Ключевым отличием нового документа от действующих Правил является то, что согласно документу, требования к пользованию жилыми помещениями предъявляются не только к гражданам, но и к юридическим лицам, которые являются собственниками помещений», – пишет пресс-служба Министерства. 

Дело в том, что балконы – в отличие от окон и подоконников – считаются общим имуществом, и их внешний вид должен регулироваться муниципальными правовыми актами и занконами РФ. Терперь перед ремонтом необходимо согласовать его с местными инстанциями. 

Зато владельцы квартиру могут менять окна и балконные двери, утеплять их и делать дополнительное остекленение для лоджий без согласования с местными органами. 

Ранее «КВ» сообщали о том, что у казанцев возникли проблемы с «умными» домофонами. 

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