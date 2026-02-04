За сутки в Казани эвакуировали более 100 машин, мешавших уборке снега

4 февраля 2026  17:34
Автор:
Владислав Косолапкин

За прошедшие сутки в столице Татарстана на эвакуацию отправились 106 легковых автомобилей. Транспорт был припаркован в нарушение правил — в зоне действия знака «Остановка запрещена» — и препятствовал работе спецтехники, убирающей снег.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех водителей строго соблюдать ПДД и не оставлять машины в неположенных местах.
«Неправильная парковка может стать причиной серьёзных ДТП и помешать работе коммунальных служб, особенно в условиях зимнего режима», — подчеркивают в ведомстве.

Всего с 30 января по 3 февраля в Казани за аналогичные нарушения было эвакуировано уже 388 легковых автомобилей и 16 грузовиков.

