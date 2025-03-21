За сутки в Казани произошло 117 ДТП: один человек пострадал

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Город
21 марта 2025  11:19

 последние 24 часа, 20 марта, на дорогах Казани было зафиксировано 117 дорожно-транспортных происшествий. В одном из инцидентов пострадал человек. Авария произошла в результате столкновения автомобилей, в котором травмы получил пассажир одного из транспортных средств.

Подробности ДТП с пострадавшим:

В 16:15 на улице Ф. Амирхана, напротив дома № 1г, водитель автомобиля «Лада Веста» при перестроении не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Киа Рио», двигавшимся в том же направлении. За рулем «Киа Рио» находился 29-летний мужчина. После удара «Лада Веста» также столкнулась с автомобилем «Тойота Камри». В результате аварии 48-летняя пассажирка «Киа Рио» получила травмы различной степени тяжести. После оказания медицинской помощи ее отпустили из больницы.

Нарушения ПДД за сутки:

За прошедший день сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности 304 водителей и 101 пешехода. Среди наиболее частых нарушений:

  • 32 водителя не использовали ремни безопасности;
  • 8 автомобилистов не предоставили преимущество пешеходам;
  • 7 водителей были задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения

Напомним, вчера сообщалось о 199 ДТП с 5 посрадавшими.

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