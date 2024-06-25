​​​​​​​За сутки в Казани произошло 156 ДТП, четверо пострадали

По данным казанской Госавтоинспекции, за 24 июня на дорогах города зарегистрировано 156 дорожно-транспортных происшествий. В 4-х из них были зафиксированы пострадавшие.

В одном случае водитель, нарушая скоростной режим, наехал на препятствие. В другом ДТП водитель двинулся задним ходом по тротуару и сбил велосипедиста – об этом мы писали ранее. Еще одно ДТП произошло при перестроении, в результате чего произошло столкновение автомобилей. Последний случай – наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.

Кроме того, полицейские задержали 9 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, и 3 водителей, не имеющих права управления транспортным средством. Также в отдел полиции были доставлены 2 гражданина по подозрению в совершении преступлений.

За воскресенье, 23 июня, автоинспекторы Казани задержали 12 нетрезвых водителей.