За сутки в Казани произошло 2 ДТП с пострадавшими, погибших нет

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Город
18 марта 2025  09:26

За прошедшие сутки на дорогах Казани зарегистрировано 99 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 2 человека. Погибших нет. Об этом сообщает ГИБДД Казани.

Подробности ДТП:

  •     Падение пассажира — произошло при резком торможении транспортного средства.
  •     Наезд на пешехода — пешеход вышел на проезжую часть с целью посадки в движущийся автобус.

Общая статистика за сутки:

  •     Поступило  99 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях.
  •     В центрах оформления ДТП зафиксировано 75 случаев.
  •     На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции оформлено 22 ДТП с материальным ущербом.

Нарушения ПДД:

  •     Задержано 8 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
  •     Один водитель задержан за управление автомобилем без права управления ТС.

Госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Водителям следует избегать резких маневров, а пешеходам — переходить дорогу только в установленных местах, убедившись в безопасности.

Ранее сообщалось, что за минувшие выходные в Казани произошло 186 ДТП с 6 прострадавшими.

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