За сутки в Казани произошло 2 ДТП с пострадавшими, погибших нет

За прошедшие сутки на дорогах Казани зарегистрировано 99 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 2 человека. Погибших нет. Об этом сообщает ГИБДД Казани.
Подробности ДТП:
- Падение пассажира — произошло при резком торможении транспортного средства.
- Наезд на пешехода — пешеход вышел на проезжую часть с целью посадки в движущийся автобус.
Общая статистика за сутки:
- Поступило 99 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях.
- В центрах оформления ДТП зафиксировано 75 случаев.
- На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции оформлено 22 ДТП с материальным ущербом.
Нарушения ПДД:
- Задержано 8 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
- Один водитель задержан за управление автомобилем без права управления ТС.
Госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Водителям следует избегать резких маневров, а пешеходам — переходить дорогу только в установленных местах, убедившись в безопасности.
Ранее сообщалось, что за минувшие выходные в Казани произошло 186 ДТП с 6 прострадавшими.