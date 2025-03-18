За сутки в Казани произошло 2 ДТП с пострадавшими, погибших нет

За прошедшие сутки на дорогах Казани зарегистрировано 99 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 2 человека. Погибших нет. Об этом сообщает ГИБДД Казани.

Подробности ДТП:

Падение пассажира — произошло при резком торможении транспортного средства.

Наезд на пешехода — пешеход вышел на проезжую часть с целью посадки в движущийся автобус.

Общая статистика за сутки:

Поступило 99 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях.

В центрах оформления ДТП зафиксировано 75 случаев.

На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции оформлено 22 ДТП с материальным ущербом.

Нарушения ПДД:

Задержано 8 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Один водитель задержан за управление автомобилем без права управления ТС.

Госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Водителям следует избегать резких маневров, а пешеходам — переходить дорогу только в установленных местах, убедившись в безопасности.

Ранее сообщалось, что за минувшие выходные в Казани произошло 186 ДТП с 6 прострадавшими.