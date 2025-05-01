За сутки в Казани произошло 5 ДТП с пострадавшими

За прошедшие сутки на дорогах Казани зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 5 человек, погибших нет. Среди происшествий были столкновение из-за несоблюдения дистанции, два наезда на пешеходов на нерегулируемых переходах, наезд на пешехода при проезде на запрещающий сигнал светофора и падение пассажира при начале движения, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Казани.

Всего за сутки поступило 180 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Из них 72 оформлены в центрах регистрации ДТП, а 35 — на месте сотрудниками Госавтоинспекции. Задержано 5 водителей в состоянии опьянения и 7 водителей, не имеющих права управления транспортным средством. В территориальные отделы полиции доставлено 7 граждан по подозрению в совершении преступлений.