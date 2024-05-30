За сутки в Казани в ДТП пострадали шесть человек

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Город
30 мая 2024  09:00
Автор:
Эндже Гарафиева

За 29 мая 2024 года в Казани зарегистрировано 167 дорожно-транспортных происшествий, среди которых 6 случаев с пострадавшими. Статистикой делится Госавтоинспекция города.

В этих авариях произошло 4 наезда на пешеходов на нерегулируемых переходах, на дворовой территории и при движении по дороге вместо тротуара. Также зафиксированы 2 наезда на велосипедистов: один при выезде с прилегающей территории, другой при пересечении велосипедистом пешеходного перехода без спешивания.

В ходе рейдов задержаны 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 2 водителя, не имеющих права управления транспортными средствами. В полицию по подозрению в совершении преступлений доставлены 3 гражданина.

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