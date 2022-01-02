 За сутки в травматологию БСМП Набережных Челнов доставили 31 человека
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За сутки в травматологию БСМП Набережных Челнов доставили 31 человека

Всего с 31 декабря по 1 января за помощью обратились 110 гостей и жителей Автограда.

Республика
2 января 2022  14:57

За сутки, с 31 декабря по 1 января, в БСМП Набережных Челнов обратились 110 человек. Каждого третьего, а именно: 31 человек, пришлось госпитализировать в отделения травматологии и нейрохирургии. Об этом сообщают «Челнинские известия».

После рентгена у пациентов выявили сотрясение головного мозга, переломы, растяжения конечностей и другие травмы. Каждому обратившемуся была оказана оперативная медицинская помощь. Причины травм были различны: кто-то поскользнулся на улице, кто-то упал во время катания с горки или на катке, а кто-то пострадал, выясняя отношения. 

Напомним, в Татарстане за 1 января зарегистрировано 14 пожаров. Два человека погибли, троих удалось спасти. 
 

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