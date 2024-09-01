За три года в РТ 16 тысяч объектов недвижимости оформили по гаражной амнистии

В Татарстане зарегистрировано более 16 тысяч объектов недвижимости в рамках гаражной амнистии.

По данным Управления Росреестра по РТ, за это время оформлено 6834 гаража и 9235 земельных участков общей площадью около 253 тысяч квадратных метров. В текущем году, по состоянию на август 2024 года, зарегистрировано уже 1262 гаража и 2047 земельных участков.

Лидерами по количеству объектов, оформленных в рамках гаражной амнистии, являются города Набережные Челны (4882 объекта) и Казань (3601), а также Альметьевский (2769) и Чистопольский (1221) районы.

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