За вчерашний день в Казани задержали 12 пьяных водителей, кроме того четыре водителя не имели права на управление автомобилем. Об этом сообщает ГИБДД по Казани.

Всего за 17 января в городе произошло 217 ДТП, из них три с пострадавшими. Также в отдел полиции доставлен 1 гражданин по подозрению в совершении преступления.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане в массовом ДТП погиб человек, который шел выставлять аварийный знак. Трагедия произошла на трассе Набережные Челны — Нижнекамск.