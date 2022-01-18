 За вчерашний день в Казани задержали 12 пьяных водителей
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За вчерашний день в Казани задержали 12 пьяных водителей

Всего за 17 января в городе произошло 217 ДТП. 

Город
18 января 2022  16:14
Автор:
Эдуард Салихов

За вчерашний день в Казани задержали 12 пьяных водителей, кроме того четыре водителя не имели права на управление автомобилем. Об этом сообщает ГИБДД по Казани. 

Всего за 17 января в городе произошло 217 ДТП, из них три с пострадавшими. Также в отдел полиции доставлен 1 гражданин по подозрению в совершении преступления.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане в массовом ДТП погиб человек, который шел выставлять аварийный знак. Трагедия произошла на трассе Набережные Челны — Нижнекамск.

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