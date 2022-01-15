 За вчерашний день в Казани задержали 5 пьяных водителей
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За вчерашний день в Казани задержали 5 пьяных водителей

Всего в столице РТ произошло 290 ДТП.

Город
15 января 2022  15:32
Автор:
Эдуард Салихов

За вчерашний день в Казани задержали пять пьяных водителей. Кроме того, три водителя не имели прав на управление автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Казани. 

Всего за 14 января произошло 290 дорожно-транспортных происшествий. Из них три с пострадавшими. Также в отделения полиции отправлены два человека по подозрению в совершении преступления. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане за новогодние праздники в ДТП погибло 17 человек. В одной из аварии погибли сразу четыре человека.

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