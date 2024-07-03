За вложения в туристический бизнес предпринимателям предлагают субсидии

В этом году по решению федерального правительства все меры помощи туристическому бизнесу объединили в единую субсидию. Распределять выделенные деньги будут в ходе объявленного конкурса, заявки на который начнут принимать уже завтра и продолжат примерно месяц. Председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов на пресс-конференции раскрыл подробности проведения конкурса.

Татарстан получил на эти цели 136,1 млн рублей от федерального центра. Бюджет республики добавит 31,9 млн рублей. Итого получится 168 млн рублей, которые распределят между предпринимателями в виде единой субсидии по двум основным направлениям - развитие туристической инфраструктуры и продвижение событийных мероприятий. При этом государственные и муниципальные учреждения участвовать не могут.

По первому направлению субсидия составит до 2 млн, а в некоторых случаев до 3 млн рублей. Причем предпринимателю самому нужно будет вложить 50% от заявленной суммы. Например, при получении 2 млн рублей он должен от себя добавить еще миллион. Отметим, на данное направление всего выделено 105,8 млн рублей.

Это направление делится в свою очередь на несколько поднаправлений, каждое из которых позволяет тратить выделенные деньги строго на определенные цели. Среди них - приобретение туристического оборудования, создание доступной среды для лиц с ОВЗ, установка детской площадки, создание кемпингов, организация причальной инфраструктуры и другое. Важное примечание от Госкомитета РТ по туризму: проект необходимо реализовать полностью до 20 декабря этого года. И созданный объект должен прослужить минимум три года.

Второе крупное направление - продвижение событийных мероприятий в республики, оно имеет бюджет в 62 млн рублей. Зато максимальная сумма возможной субсидии составит 30 млн рублей. По этому направлению победителей допускается только трое.

При этом мероприятие может быть любым - культурным, гастрономическим или спортивным, но только для любителей, не профессионалов. Главное, чтобы оно привлекало гостей в Татарстан.

Иванов назвал еще ряд условий для получения этой субсидии: мероприятие должно быть бесплатным и при этом рассчитано минимум на 10 тысяч человек. Хотя допускается, что организаторы сделают 30% от общего числа мест платными или на мероприятии будет возможность разместить торговые объекты. Но бизнес в любом случае должен окупаться, а столь масштабные, пусть и одноразовые проекты, требуют больших вложений. Конечно, 30 млн - деньги немаленькие. Однако по условиям субсидирования предприниматель вкладывает не менее 30% от полученной поддержки. К примеру, если предприниматель получит те же 30 млн рублей, то 9 млн рублей он вложит своих. И это разовое мероприятие еще надо будет окупить.

По обоим направлениям конкурсная комиссия, по словам Иванова состоящая из сотрудников госкомитета и экспертов по туристическому рынку, будет выставлять баллы каждому рассматриваемому проекту согласно определенным критериям. К примеру, большое мероприятие лучше проводить там, где уже создана необходимая инфраструктура. Поддержка местной администрации также дает дополнительный балл. Еще будет учитываться опыт заявителя в реализации подобных проектов, а также умение продвигать их в соцсетях.

Иванов особо отметил, что прием заявок на субсидию осуществляется только в электронном виде. Поэтому предпринимателю, который заявляется на конкурс, необходимо обязательно иметь электронную подпись. Причем лучше бы ее оформить, как говорится, еще вчера, потому что этот процесс занимает немало времени.

Также у предпринимателя-конкурсанта не должно быть никакой задолженности по налогам. Даже копеечной. Иначе придется сначала покрыть долг, а только потом можно будет снова заявляться на получение субсидии. А это тоже дело не пары дней.

Почему важно поспешить? Все просто: если какие-то проекты наберут одинаковое количество баллов, то приоритет отдадут тому, кто заявился раньше. А за новостями по темам туротрасли лучше следить на сайте и в телеграм-канале Госкомитета РТ по туризму.