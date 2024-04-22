За выходные автоинспекторы Казани задержали 16 водителей в состоянии алкогольного опьянения

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Город
22 апреля 2024  09:19
Автор:
Эндже Гарафиева

В Госавтоинспекции города отчитались о проведенной работе в минувшие выходные. 

Так, всего поступило больше 250 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях на казанских дорогах.

Большая часть случилась именно в субботу – 150 ДТП, в которых четыре человека пострадали. Это наезд на велосипедиста, опрокидывание, наезд на стоящий транспорт или столкновение машин. 

Также инспекторы в ходе несения патрульной службы задержали 16 водителей, алкогольное состояние которых подтвердил алкотектер.

Выяснилось, что шесть человек, находящихся за рулем автомобиля, не имели права управления транспортным средством. Еще шесть граждан доставили в отдел полиции по подозрению в совершении преступления.

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