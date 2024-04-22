За выходные автоинспекторы Казани задержали 16 водителей в состоянии алкогольного опьянения

В Госавтоинспекции города отчитались о проведенной работе в минувшие выходные.

Так, всего поступило больше 250 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях на казанских дорогах.

Большая часть случилась именно в субботу – 150 ДТП, в которых четыре человека пострадали. Это наезд на велосипедиста, опрокидывание, наезд на стоящий транспорт или столкновение машин.

Также инспекторы в ходе несения патрульной службы задержали 16 водителей, алкогольное состояние которых подтвердил алкотектер.

Выяснилось, что шесть человек, находящихся за рулем автомобиля, не имели права управления транспортным средством. Еще шесть граждан доставили в отдел полиции по подозрению в совершении преступления.