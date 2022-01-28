За январь предпринимателей Татарстана оштрафовали на 1 млн рублей за нарушение ковидограничений

В Татарстане за январь предпринимателей оштрафовали более чем на 1 млн рублей за нарушение коронавирусных ограничений в заведениях. Об этом сообщили заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Вынуждены констатировать, что некоторые работодатели расслабились и забыли об обязательных мерах», — отметила она.

Всего с начало года надзорные мероприятия прошли в 722 объектах. Доля нарушений эпидемиологических мер выросла на 23% по сравнению с декабрем. Среди лидеров объекты торговли и общественного питания.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане за сутки коронавирусом заразились 412 человек.