Заболеваемость коклюшем в Татарстане выросла в 50 раз

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Республика
29 мая 2024  09:56
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане за первые месяцы 2024 года зарегистрировано 893 случая заболевания коклюшем, что в 50 раз больше, чем за весь прошлый год, когда было зафиксировано лишь 18 случаев. Об этом сообщил пресс-служба управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Почти 42% заболевших – это школьники в возрасте от 7 до 14 лет, отметили в управлении.

Для борьбы с растущим числом заболевших, по инициативе управления, в этом году запланирована ревакцинация 21 029 детей в возрасте 6 лет. Для этих целей из бюджета Татарстана выделены средства на закупку вакцин.

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