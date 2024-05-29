Заболеваемость коклюшем в Татарстане выросла в 50 раз

В Татарстане за первые месяцы 2024 года зарегистрировано 893 случая заболевания коклюшем, что в 50 раз больше, чем за весь прошлый год, когда было зафиксировано лишь 18 случаев. Об этом сообщил пресс-служба управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Почти 42% заболевших – это школьники в возрасте от 7 до 14 лет, отметили в управлении.

Для борьбы с растущим числом заболевших, по инициативе управления, в этом году запланирована ревакцинация 21 029 детей в возрасте 6 лет. Для этих целей из бюджета Татарстана выделены средства на закупку вакцин.