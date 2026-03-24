Заболеваемость раком в Татарстане выросла на треть за пять лет

news_top_970_100
Республика
24 марта 2026  12:38

С 2020 по 2025 год в республике зафиксирован рост числа злокачественных новообразований на 31,1%. Об этом на брифинге в Кабинете министров РТ сообщил главный внештатный онколог Минздрава региона Эдуард Нагуманов.

Если в 2020-м в Татарстане регистрировалось 386 случаев на 100 тыс. населения, то к 2025-му этот показатель достиг 506. Всего за прошлый год выявлено 20 371 новое онкологическое заболевание — на 5,8 тыс. больше, чем пять лет назад. По сравнению с 2024-м прирост составил 899 случаев.

Чаще всего диагностируются колоректальный рак, новообразования кожи (включая меланому), рак молочной железы, а также опухоли легких и предстательной железы. При этом более половины выявленных локализаций (53,2%) относятся к ранним стадиям.

По словам Нагуманова, при условии полноценной реализации профилактических программ ситуация по этим видам онкозаболеваний становится управляемой.

news_right_column_240_400
Новости
Воспитанник казанского «Зенита» продлил контракт с клубом
Заболеваемость раком в Татарстане выросла на треть за пять лет
Как распознать вербовщика: советы МВД для подростков
Поступления НДФЛ в Татарстане выросли более чем на 20% за год
Казань вошла в топ-5 популярных городов для автотуризма в марте
Мусорный коллапс по-казански: зима давно кончилась, а отговорки остались
Мусорный коллапс по-казански: зима давно кончилась, а отговорки остались
Паводок-2026: прогнозы, риски и подготовка
Паводок-2026: прогнозы, риски и подготовка
В Татарстане прогнозируют до +11 градусов при переменной облачности