Заболеваемость раком в Татарстане выросла на треть за пять лет

С 2020 по 2025 год в республике зафиксирован рост числа злокачественных новообразований на 31,1%. Об этом на брифинге в Кабинете министров РТ сообщил главный внештатный онколог Минздрава региона Эдуард Нагуманов.

Если в 2020-м в Татарстане регистрировалось 386 случаев на 100 тыс. населения, то к 2025-му этот показатель достиг 506. Всего за прошлый год выявлено 20 371 новое онкологическое заболевание — на 5,8 тыс. больше, чем пять лет назад. По сравнению с 2024-м прирост составил 899 случаев.

Чаще всего диагностируются колоректальный рак, новообразования кожи (включая меланому), рак молочной железы, а также опухоли легких и предстательной железы. При этом более половины выявленных локализаций (53,2%) относятся к ранним стадиям.

По словам Нагуманова, при условии полноценной реализации профилактических программ ситуация по этим видам онкозаболеваний становится управляемой.