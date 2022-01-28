«Заболеваемость в школах растет»: в Татарстане более 1,4 тыс. классов находятся на карантине

В Татарстане 1419 классов с больших количеством заболевших в школах находятся на карантине. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

«Заболеваемость в школах растет. Поскольку дети болеют, но мы не выводим их на „дистант“, то выводим классы на разобщение», — отметила спикер.

Также Асадуллина рассказала о том, что в эту субботу в учебных заведения не будет уроков в обычном формате. Вместо них проведут мероприятия на свежем воздухе. В это время в классах проведут уборку, проветривание и обеззараживание.

Кроме того, для предотвращения распространения вирусов в школах не проходят массовых собраний и мероприятий.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане из-за роста заражений гриппом и ОРВИ закрыты 4 школы.