 «Заболеваемость в школах растет»: в Татарстане более 1,4 тыс. классов находятся на карантине
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«Заболеваемость в школах растет»: в Татарстане более 1,4 тыс. классов находятся на карантине

Детей отправляют на разобщение вместо дистанционного формата обучения.

Республика
28 января 2022  11:07
Автор:
Роза Габитова

В Татарстане 1419 классов с больших количеством заболевших в школах находятся на карантине. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

«Заболеваемость в школах растет. Поскольку дети болеют, но мы не выводим их на „дистант“, то выводим классы на разобщение», — отметила спикер.

Также Асадуллина рассказала о том, что в эту субботу в учебных заведения не будет уроков в обычном формате. Вместо них проведут мероприятия на свежем воздухе. В это время в классах проведут уборку, проветривание и обеззараживание.

Кроме того, для предотвращения распространения вирусов в школах не проходят массовых собраний и мероприятий.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане из-за роста заражений гриппом и ОРВИ закрыты 4 школы.

 

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