Задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности в Татарстане

МВД России представило видео задержания группы обвиняемых в нелегальной банковской деятельности, произошедшего в Республике Татарстан. По данным официального представителя МВД Ирины Волк, общий криминальный доход этих лиц превысил 43 миллиона рублей, а суммарный объем обналиченных средств достиг не менее 2,5 миллиарда рублей, сообщает агентство ТАСС.

Волк подчеркнула, что семеро местных жителей организовали и проводили незаконные банковские операции, используя реквизиты различных подконтрольных им компаний. За предоставляемые услуги они взимали комиссионные не менее 14%.

Установлено, что группировка занималась нелегальным обналичиванием с октября 2023 года в Казани. Каждый участник имел свою роль: некоторые искали клиентов и контрагентов, другие занимались перевозкой наличных, а третьи вели бухгалтерский учет и оформляли необходимые документы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ, касающемуся незаконной банковской деятельности.