Задолженность населения Татарстана за ЖКУ достигла почти 10 миллиардов рублей

На заседании кабмина, посвященном итогам отопительного сезона, стало известно, что задолженность населения Татарстана за жилищно-коммунальные услуги составляет почти 10 миллиардов рублей.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отметил, что с 2015 года наблюдается снижение совокупной задолженности организаций жилищно-коммунального комплекса за топливно-энергетические ресурсы. По его словам, просроченная задолженность организаций коммунального комплекса за газ на сегодняшний день составляет 216 млн рублей, что ниже на 15 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вместе с этим, задолженность за электроэнергию всех организаций жилищно-коммунального комплекса снизилась за год на 22 млн рублей и на 1 мая 2024 года составляет 37 млн рублей, сообщил он.

Ранее мы писали, что Песошин призвал обратить внимание на проблемы в сфере ЖКХ и усилить контроль за качеством подготовки объектов к отопительному сезону.