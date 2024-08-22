Жафяров сказал, что предпочитает не вспоминать о периоде игры за «Ак Барс»

Нападающий Дамир Жафяров откровенно рассказал о сложном периоде карьеры, проведенном в казанском «Ак Барсе», пишет «Матч ТВ». Хоккеист признался, что старается не вспоминать то время.

Жафяров перешел в казанский клуб из СКА, но столкнулся с дефицитом игрового времени при тренере Зинэтуле Билялетдинове. Несмотря на несколько бесед с наставником, нападающий так и не получил шанса проявить себя в полной мере.

Вторая часть сезона в «Авангарде», куда его обменяли, оставила более приятные впечатления. Жафяров составил ударное звено с Прохоркиным и Юрчо и показывал яркий хоккей.

Сейчас Дамир Жафяров начинает новый этап карьеры. Контракт с астанинским клубом «Барыс» рассчитан на один год.