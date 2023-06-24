Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова назвала честью будущее открытие собственной школы фигурного катания в Татарстане. Об этом сообщают РИА «Новости».

«Хочу полностью вникнуть в проект. Это для меня не просто дать свое имя. Большая честь открыть ее в Республике Татарстан», — приводит слова Загитовой РИА Новости.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани горбольнице № 7 присвоили имя бывшего министра здравоохранения республики. Минздрав РТ должен изменить устав больницы в течение 60 дней.