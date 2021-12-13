 Загрузка отелей Казани на новогодние праздники составляет 60%
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Загрузка отелей Казани на новогодние праздники составляет 60%

Изменение загрузки отелей будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки в столице республике.

Город
13 декабря 2021  11:43

Загрузка отелей Казани на новогодние праздники составляет 60%.  Об этом деловом понедельнике в мэрии города сказала директор комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

«Что же касается вопроса о готовности объектов коллективного размещения гостей, то, по данным Ассоциации отелей города Казани, в период с 30 декабря по 9 января уже забронировано 60% номерного фонда. В Москве эти цифры приближаются к 80%», — сказала она.

Санникова подчеркнула, что изменения показателей загрузки будут зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки в городе, в комитете надеются на ее улучшение.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что театрализованное представление с участием Деда Мороза в Казани пройдет в «Казанском Кремле».

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