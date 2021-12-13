Загрузка отелей Казани на новогодние праздники составляет 60%. Об этом деловом понедельнике в мэрии города сказала директор комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

«Что же касается вопроса о готовности объектов коллективного размещения гостей, то, по данным Ассоциации отелей города Казани, в период с 30 декабря по 9 января уже забронировано 60% номерного фонда. В Москве эти цифры приближаются к 80%», — сказала она.

Санникова подчеркнула, что изменения показателей загрузки будут зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки в городе, в комитете надеются на ее улучшение.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что театрализованное представление с участием Деда Мороза в Казани пройдет в «Казанском Кремле».