 Заинскую прокуратуру возглавил Сергей Урванцев
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Заинскую прокуратуру возглавил Сергей Урванцев

До назначения Урванцев занимал должность заместителя прокурора Казани.

Республика
19 декабря 2022  14:20
Автор:
Ольга Ильина

Генпрокурор России на должность Заинского прокурора назначил советника юстиции Сергея Урванцева. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Татарстана.

В инспекции Министерства России по налогам и сборам Московского района Казани начал работать с 1999 года. Затем в 2004 году поступил на службу в органы прокуратуры в должности заместителя Зеленодольского прокурора. До назначения Урванцев занимал должность заместителя прокурора Казани.

Ранее занимавший эту должность Ринат Каримов возглавил прокуратуру Арского района Татарстана.

Ранее «КВ» сообщали, что приказом Генерального прокурора России Игоря Краснова на должность прокурора Пестречинского района назначен Фанис Шайхаттаров. Ранее занимавший должность прокурора Пестречинского района вышел в отставку по выслуге лет. 

Добавим, что Шайхаттаров службу в органах прокуратуры начал в 1997 году. До назначения занимал должность прокурора Арского района Татарстана.

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