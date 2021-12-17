 Законопроект о системе публичной власти в России прошел второе чтение
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Законопроект о системе публичной власти в России прошел второе чтение

Проект закона объединяет все органы публичной власти России в единую систему.

Город
17 декабря 2021  13:39
Автор:
Ольга Ильина

Законопроект о системе публичной власти в России прошел второе чтение. К нему поступила поправка о наделении главы региона полномочиями вынести предупреждение, сделать выговор или досрочно прекратить полномочия глав муниципальных образований. Это аналогично полномочиям Президента России в отношении к главам регионов.

Также в законопроект включили действующие положения закона об осуществлении ряда полномочий областью за автономные круга в сложносоставных субъектах. Более того, включен вопрос о перечислении средств в бюджет области вместо бюджета автономного округа.

Законопроект совершенствует механизмы организации и взаимодействия органов публичной власти, которые действуют на территории субъектов России – это федеральные, региональные, муниципальные. В проекте закона закрепляется, что все эти органы публичной власти «в их совокупности входят в единую систему публичной власти», а их согласованное функционирование и взаимодействие обеспечивает Президент России.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об установлении единого срока полномочий для мэров в пять лет. Также проект закона позволит губернатору уволить мэра за ненадлежащее исполнение обязанностей. 

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