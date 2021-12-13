 Законопроект о введении QR-кодов в транспорте будет снят с рассмотрения в Госдуме РФ
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Законопроект о введении QR-кодов в транспорте будет снят с рассмотрения в Госдуме РФ

Сегодня будет обсуждаться вопрос о снятии с повестки рассмотрения этого законопроекта.

Истории
13 декабря 2021  09:12
Автор:
Эдуард Салихов

Законопроект о введении QR-кодов в транспорте будет снят с рассмотрения в Госдуме РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Председатель Думы Вячеслав Володин. 

«Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте - это результат диалога Государственной Думы с Правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан», — заявил Володин. 

Он добавил, что замечания были услышаны благодаря обратной связи. 

Сегодня будет обсуждаться вопрос о снятии с повестки рассмотрения этого законопроекта. 

Напомним, что в Татарстане лицам, у которых нет QR-кода о вакцинации или медотводе, запрещено пользоваться общественным транспортом. Эти ограничения были введены 22 ноября и продлятся до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в республике.

Ранее Путин заявил, что решение о QR-кодах в транспорте нужно тщательно проработать. Президент отметил, что до введения ограничений в общественном транспорте нужно проверить подготовленность транспортной системы к таким изменениям.

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