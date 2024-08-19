Замдиректора техникума в Бугульме предстанет перед судом за взятки от студентов

Бугульминская городская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении заместителя директора местного машиностроительного техникума. 45-летнюю женщину обвиняют в получении взяток, служебном подлоге и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2023 году обвиняемая получила от пяти студентов 12,5 тысяч рублей за проставление зачетов по английскому языку.

Кроме того, она фиктивно трудоустроила свою знакомую на должность помощника директора по воспитательной работе. Часть зарплаты сотрудницы, а это более 41 тысячи рублей, обвиняемая забирала себе. Женщине грозит серьезное наказание.