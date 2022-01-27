Заместитель главврача Челнов: Симптомы омикрона неотличимы от сезонных ОРВИ

Симптомы штамма омикрон почти неотличимы с симптомами сезонных ОРВИ, рассказала заместитель главного врача по медицинской части инфекционной больницы Набережных Челнов Татьяна Аглямова.

По ее словам, среди распространенных симптомов омикрона можно выделить высокую температуру, головную боль, боль в горле и насморк. Также она добавила, что лишь в одном проценте случаев кишечная палочка также может стать одним из симптомов омикрона.

Сегодня из 300 коек инфекционной больницы Челнов заняты 226, в числе которых 67 детей. Как раз у девяти ребят обнаружена кишечная палочка в организме.

Ранее сообщалось, какие действия нужно предпринимать, если человек обнаружил у себя симптомы омикрона. В случае высокой температуры, головной и мышечной боли необходимо выпивать не менее двух литров жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты.