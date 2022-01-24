Главный инфекционист Минздрава РТ рассказал, как действовать при первых симптомах омикрона

Главный инфекционист Минздрава РТ Халит Хаертынов рассказал, как действовать при первых симптомах омикрона. Самостоятельное лечение практически совпадает с лечением классического проявления ОРВИ.

Так, в случае высокой температуры, головной и мышечной боли необходимо выпивать не менее двух литров жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты.

Вызывать доктора необходимо если температура более 38 градусов держится более трех дней и не уменьшается лечебными препаратами, при появлении одышки, ощущения нехватки воздуха. Недопустимо бесконтрольное использование антибиотиков. Их назначает исключительно врач и только в случае формирования осложнений.

Кроме того, следует соблюдать правила личной гигиены. При первых признаках ОРВИ нужно оставаться дома и не создавайте угрозу заражения других людей. В комнате и квартире необходимо почаще проветривать, делать влажную уборку, а при общении надевать медицинскую маску.

Напомним, что Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что штамм омикрон не станет последним штаммом пандемии коронавируса.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в. Татарстане не планируют вводить новые ограничении из-за распространения омикрона.