 Замглавы Актанышского района РТ Райхан Галимянова уходит с должности
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Замглавы Актанышского района РТ Райхан Галимянова уходит с должности

Президент оеспублики Рустам Минниханов раскритиковал администрацию района после инцидента на общественном кладбище.

Республика
27 декабря 2021  19:40
Автор:
Николай Лукоянов

Замглаву Актанышского района Райхан Галимянову уходит с должности. Вопрос об этом будет обсуждаться депутатами Актанышского райсовета в среду, сообщили ИА «Татар-иформ» в администрации района.

«На рассмотрение внеочередного заседания Совета Актанышского муниципального района, которое назначено на 29 декабря 2021 года, внесён вопрос о досрочном прекращении полномочий заместителя главы Актанышского муниципального района Галимяновой Райхан Фелусовны», – сказали в администрации.

Ранее Президент РТ Рустам Минниханов раскритиковал администрацию района после инцидента на общественном кладбище. Там злоумышленники осквернили православную могилу, спилив крест.

Ранее сообщалось, что Президент РТ заявил, что разжигание межнациональной розни в РТ является недопустимым явлением, так как республика богата разными нациями и нужно уважать свою и чужую религию.

 

 

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