Заработная плата в Татарстане в апреле выросла на 19%

В апреле 2024 года средняя номинальная зарплата работников организаций Татарстана составила 70 148 рублей. Это на 19% больше, чем в апреле прошлого года. Однако, по сравнению с мартом 2024 года, зарплата снизилась на 3,4%.

Такие данные приводит Росстат в своем докладе о социально-экономическом положении страны.

За первые четыре месяца 2024 года среднемесячная зарплата в Татарстане выросла на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув 67 458 рублей.

В России же в апреле среднемесячная зарплата составила 83 875 рублей, что на 17% выше, чем в апреле 2023 года.