Зарплата врачей в Татарстане оказалась вдвое выше учительской

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Республика
29 мая 2024  09:43
Автор:
Эндже Гарафиева

В 2023 году врачи и сотрудники медорганизаций с высшим образованием в Татарстане получали зарплату в среднем 101,7 тысячи рублей, что вдвое больше, чем у учителей, чья средняя зарплата составила 51,1 тысячу рублей. Такие данные предоставил Татарстанстат.

Учителя в учреждениях, подведомственных федеральному центру, зарабатывали свыше 70,5 тысячи рублей в месяц. В то же время педагоги, работающие в школах, относящихся к РТ, получали не более 52,3 тысячи рублей, а в муниципальных школах – 50,8 тысячи рублей.

Зарплаты педагогов в дошкольных учреждениях в среднем составляли 46,5 тысячи рублей, а в организациях дополнительного образования – 52,8 тысячи рублей.

Средний медицинский персонал зарабатывал около 51 тысячи рублей, а младший персонал – около 40 тысяч рублей в месяц.

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