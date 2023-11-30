Защитник, отмененный в НХЛ, и лучший бомбардир «Барыса»: «Ак Барс» подписал трех новичков

«Барыс» отпустил лучшего бомбардира

Успешный обмен казанский менеджмент совершил с клубом из Казахстана, где приняли решение расстаться с лучшим бомбардиром команды Райли Барбером. В 28 встречах за аутсайдера «Востока» легионер набрал внушительные 23 (10 + 23) очка. СМИ писали об интересе к форварду со стороны ЦСКА, однако «Ак Барс» оказался настойчивее и выиграл борьбу за хоккеиста. Примечательно, что за лучшего бомбардира «Барыса» казанцы отдали защитника Кристиана Хенкеля. Игрок обороны провел в столице Татарстана пять сезонов, однако в этой регулярке редко поднимался выше третьей пары защитников.

Барбер всю карьеру провел за океаном, не закрепившись в НХЛ (16 матчей, 0 очков). Зато в АХЛ за плечами игрока внушительные 388 (193 + 195) очков в 479 встречах. В лице Барбера «барсы» получили достаточно вариативного хоккеиста, которого тренерский штаб команды уже апробировал на льду. В матче с «Ладой» форвард получил игровое время, в том числе и в большинстве, отличившись результативной передачей. Зинэтула Билялетдинов после встречи подчеркнул, что изначально планировал задействовать легионера в одном звене с Радуловым. По дебюту связка выглядит довольно продуктивной.

Адаптация Барбера в Казани обещает быть легкой, так как в команде есть Станислав Галиев. Нападающие вместе выступали за «Херши Беарс» на протяжении двух сезонов. Контракт легионера действует до апреля 2024 года.

Молодой легионер призван заменить Войнова?

Следующим новичком стал 21-летний американский защитник Митчелл Миллер - контракт игрока рассчитан аж до 2026 года. Праворукий игрок обороны демонстрировал феноменальные статистические показатели в юности, набрав в сезоне-2021/22 в USHL 88 (41 + 47) очков в 65 матчах. Миллера признали лучшим защитником и игроком года в лиге. По всем показателям его ждал яркий старт в НХЛ, в 2020-м игрока задрафтовала «Аризона» под 111-м номером, однако дебютировать американец так и не смог.

Контракт американского защитника Митчелла Миллера рассчитан до 2026 года Фото: ak-bars.ru

«Аризона» отказалась от своего выбора на драфте всего через несколько дней, едва всплыл скандал, связанный с буллингом. Оказалось, что Миллер в школе издевался над одноклассником, страдающим умственной отсталостью. Защитник ни разу не принес извинений семье пострадавшего, в связи с чем «Аризона» забанила игрока. В 2022-м Миллера попытался подписать «Бостон», но столкнулся с осуждением со стороны общественности. Очевидно, что путь в НХЛ для достаточно талантливого игрока закрыт.

Сезон Миллер провел без команды, а нынешним летом перешел в клуб второй лиги Словакии «ХК 32» из городка Липтовски-Микулаш. Защитник буквально разорвал вторую по силе лигу страны, набрав 29 (6 + 23) очков в 19 матчах. Одну из встреч американец закончил с пятью результативными передачами. За переход Миллера словаки получили денежную компенсацию, а «Ак Барс» укрепился атакующим защитником, жаждущим перезапустить карьеру.

В лице американца менеджмент видит замену Вячеславу Войнову, который часть текущей регулярки пропустил из-за травмы, а суммарно отыграл лишь 13 матчей. Вероятно, этот сезон может стать последним для праворукого атакующего защитника, а Миллер может органично его заменить.

Олимпийский чемпион пока набирает форму

Еще один праворукий защитник, присоединившийся к «Ак Барсу» до конца этого сезона, - 31-летний Алексей Марченко. За плечами опытного хоккеиста и золото Олимпиады-2018, и Кубок Гагарина, и бронза чемпионата мира. Свою карьеру в России защитник начинал в ЦСКА, после чего на четыре сезона съездил в НХЛ, но не закрепился в составе «Детройта» и «Торонто». В 2017-м Марченко вернулся в расположение армейцев, где вышел на пик своей формы и собрал россыпь медалей.

Спустя три сезона защитник пополнил состав «Локомотива», причем, по данным СМИ, был одним из самых высокооплачиваемых игроков обороны в лиге. Два сезона Марченко отыграл на хорошем уровне, выбивая по 27 очков, после чего в Ярославле заключили с хоккеистом новый долгосрочный контракт. Но полноценно отработать его защитник не смог - помешали травмы. Сначала хоккеист перенес операцию на колене, а летом ему потребовалось еще одно хирургическое вмешательство с долгой реабилитацией. В «Локомотиве» расторгли контракт с игроком, зато в «Ак Барсе» хоккеисту дали шанс.

Марченко набирает форму на клубной базе, работая с местными реабилитологами.

- Алексей - опытный защитник, умеющий играть в большинстве и меньшинстве, знающий, как побеждать. Игроков его уровня не так много на рынке. Зная его ситуацию, мы предложили помощь в восстановлении и наборе формы, - оценил его подписание генеральный менеджер «барсов» Марат Валиуллин.

Единственное, чем рискует «Ак Барс» в этой ситуации, - рецидив травмы. Однако на другой чаше весов - возможность получить опытного кубкового бойца, способного подменить Войнова.

При этом у «барсов» еще остается место под потолком зарплат, куда потенциально может быть вписан Дмитрий Воронков. В «Коламбусе» признают, что у форварда есть определенные проблемы с адаптацией за океаном, несмотря на крутой старт в НХЛ и место во втором звене. Главная проблема Воронкова - коммуникация на английском языке, его русскоязычные партнеры по команде вынуждены выступать в роли переводчиков. Зато контракт игрока предусматривает возможность арендного соглашения с «Ак Барсом» до дедлайна трансферов в КХЛ. До момента финального решения по форварду осталось ждать менее месяца.