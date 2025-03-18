Защитник «Рубина» не сыграет за молодёжную сборную России

Защитник «Рубина» Илья Рожков не сыграет за молодёжную сборную России в мартовских контрольных встречах, сообщает «Спорт-Экспресс». Рожков и полузащитник «армейцев» Кирилл Глебов пропустят две игры против Колумбии U–20 по медицинским показателям. Отметим, что уроженец Зеленодольска провёл все 90 минут на поле в последнем матче РПЛ против «Пари НН». Защитник выполнил 20 точных передач (77%), дважды выиграл борьбу в воздухе и один раз успешно отобрал мяч.