Защитник «Рубина» не сыграет за молодёжную сборную России

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Спорт
18 марта 2025  19:00
Автор:
Эдгар Витковский

Защитник «Рубина» Илья Рожков не сыграет за молодёжную сборную России в мартовских контрольных встречах, сообщает «Спорт-Экспресс». Рожков и полузащитник «армейцев» Кирилл Глебов пропустят две игры против Колумбии U–20 по медицинским показателям. Отметим, что уроженец Зеленодольска провёл все 90 минут на поле в последнем матче РПЛ против «Пари НН». Защитник выполнил 20 точных передач (77%), дважды выиграл борьбу в воздухе и один раз успешно отобрал мяч.

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