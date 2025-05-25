Защитник «Рубина» попал в итоговый список сборной России на июньские матчи

РФС опубликовал итоговый список игроков, вызванных в расположение национальной сборной для подготовки к июньским контрольным матчам. В список попал 31 футболист, в том числе защитник «Рубина» Илья Рожков. Для игрока обороны это первый вызов в основную сборную в карьере, ранее он выступал только в молодёжке.

В сезоне 2024/25 Рожков провёл 27 матчей в РПЛ, отличившись двумя голами и результативной передачей. В Кубке России защитник отыграл четыре встречи и забил гол «Акрону».

В июне сборной России предстоит провести два контрольных матча: против Нигерии (6 июня) и Беларуси (10 июня).

Игры пройдут в Москве и Минске соответственно.