Защитник «Рубина» попал в итоговый список сборной России на июньские матчи

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Спорт
25 мая 2025  20:41
Автор:
Эдгар Витковский

РФС опубликовал итоговый список игроков, вызванных в расположение национальной сборной для подготовки к июньским контрольным матчам. В список попал 31 футболист, в том числе защитник «Рубина» Илья Рожков. Для игрока обороны это первый вызов в основную сборную в карьере, ранее он выступал только в молодёжке.

В сезоне 2024/25 Рожков провёл 27 матчей в РПЛ, отличившись двумя голами и результативной передачей. В Кубке России защитник отыграл четыре встречи и забил гол «Акрону».

В июне сборной России предстоит провести два контрольных матча: против Нигерии (6 июня) и Беларуси (10 июня). 

Игры пройдут в Москве и Минске соответственно.

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