Застройщик элитного поселка под Челнами оплатил налоги на 10 млн рублей

В Тукаевском районе РТ застройщик элитного коттеджного поселка оплатил долги перед налоговой инспекцией в размере 10 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП РФ по РТ.

Напомним, что пристав-исполнитель не раз предупреждал предпринимателя погасить долг, но ответных действий не последовало. Так, в поселке был арестован КПП и земельный участок на въезде.

Далее застройщик начал платить долг частями. Недавно он полностью расплатился, а также погасил исполнительный сбор в размере более 680 тыс. рублей.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице РТ за долг в более 9 млн рублей судебные приставы арестовали пассажирское судно.