Завершается первый капитальный ремонт парка Тысячелетия

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Город
29 мая 2024  16:04
Автор:
Эндже Гарафиева

В парке Тысячелетия завершаются работы по первому капитальному ремонту с момента его открытия. Окончание работ планируется до 10 июня. Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин в рамках подготовки к саммиту БРИКС проинспектировал парк и посетил соседний отель «Биляр Палас», где готовят президентский номер для участников мероприятия.

Ожидается, что здесь будут заменено старое металлическое ограждение на живую изгородь из кизильника. Высадят более 30 тысяч летников, 3,7 тысячи кустов пузыреплодника и 10 деревьев, включая липы и туи. Также обновят инженерные сети, освещение, уличную мебель и инвентарь. Заменят плитку по обращениям жителей и проведут косметический ремонт фонтана.

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Завершается первый капитальный ремонт парка Тысячелетия
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