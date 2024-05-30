31 мая пройдет горячая линия по имущественным правам несовершеннолетних

В ее рамках специалисты Росреестра и Роскадастра по РТ расскажут, как защитить права детей при оформлении сделок с недвижимостью.

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Республика
30 мая 2024  13:06
Автор:
Дмитрий Смирнов

Телефон горячей линии – 8 (843) 255-25-71. Она будет функционировать только 31 мая с 10 до 12 часов.

Мероприятие состоится в преддверии Дня защиты детей. Росреестр по РТ приглашает всех планирующих покупать или продавать недвижимость с участием несовершеннолетних, позвонить по указанному телефону.

В рамках горячей линии будут освещены следующие вопросы:
- Как защитить имущественные права детей?
- Как правильно оформить недвижимость в собственность несовершеннолетних?
- Какие особенности необходимо учесть при совершении сделок с недвижимостью?  
- Как оформить недвижимость, при покупке которой использованы средства материнского капитала?
- Кто может представлять интересы несовершеннолетнего при сделках с недвижимостью?
Также можно будет задать свой вопрос.

Телефоны специалистов в районах республики можно узнать на сайте Росреестра по РТ в разделе «Обращения граждан» - «Горячие линии».

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