31 мая пройдет горячая линия по имущественным правам несовершеннолетних

Телефон горячей линии – 8 (843) 255-25-71. Она будет функционировать только 31 мая с 10 до 12 часов.

Мероприятие состоится в преддверии Дня защиты детей. Росреестр по РТ приглашает всех планирующих покупать или продавать недвижимость с участием несовершеннолетних, позвонить по указанному телефону.

В рамках горячей линии будут освещены следующие вопросы:

- Как защитить имущественные права детей?

- Как правильно оформить недвижимость в собственность несовершеннолетних?

- Какие особенности необходимо учесть при совершении сделок с недвижимостью?

- Как оформить недвижимость, при покупке которой использованы средства материнского капитала?

- Кто может представлять интересы несовершеннолетнего при сделках с недвижимостью?

Также можно будет задать свой вопрос.

Телефоны специалистов в районах республики можно узнать на сайте Росреестра по РТ в разделе «Обращения граждан» - «Горячие линии».