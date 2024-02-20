Завтра в Казани перекроют ряд улиц из-за проведения «Игр будущего»

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Город
20 февраля 2024  17:03
Автор:
Эндже Гарафиева

В мэрии столицы РТ призвали казанцев заранее спланировать свой маршрут. Движение ограничат:

- до 23:59 28 февраля - ул. Абдуллы Бичурина, от здания №46 по ул. Чистопольская до ул. Сибгата Хакима;

с 00:00 21 февраля 2024 года до 23:59 28 февраля - периметр цирка от Кремлёвской набережной и Кремлёвской дамбы до парковки на площади Тысячелетия перед восточной стороной Центрального стадиона;

с 00:00 21 февраля 2024 года до 23:59 1 марта - ул. Хади Такташа от Спартаковской до Марселя Салимжанова и заездные карманы по левой стороне ул. Марселя Салимжанова перед зданием технопарка «ИТ-парк им.Башира Рамеева».

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