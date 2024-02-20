Завтра в Казани перекроют ряд улиц из-за проведения «Игр будущего»

В мэрии столицы РТ призвали казанцев заранее спланировать свой маршрут. Движение ограничат:

- до 23:59 28 февраля - ул. Абдуллы Бичурина, от здания №46 по ул. Чистопольская до ул. Сибгата Хакима;



- с 00:00 21 февраля 2024 года до 23:59 28 февраля - периметр цирка от Кремлёвской набережной и Кремлёвской дамбы до парковки на площади Тысячелетия перед восточной стороной Центрального стадиона;



- с 00:00 21 февраля 2024 года до 23:59 1 марта - ул. Хади Такташа от Спартаковской до Марселя Салимжанова и заездные карманы по левой стороне ул. Марселя Салимжанова перед зданием технопарка «ИТ-парк им.Башира Рамеева».