Завтра в прямом эфире закрытие «Игр будущего» покажут на «Россия 1»

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Россия/Мир
2 марта 2024  15:43
Автор:
Эндже Гарафиева

Завтра в 16:25 телеканал «Россия 1» начнет транслировать в прямом эфире церемонию закрытия мультиспортивного соревнования «Игры будущего». 

Напомним, что игры прошли впервые в мировой истории. Гостеприимно приняла их столица Татарстана — Казань. Уже 19 февраля прошёл первый соревновательный день. Завтра, 3 марта, в торжественной обстановке состоится закрытие.

Красочное открытие соревнований посмотрели более 1 млрд человек со всего мира. В целом, количество зрителей «Игр будущего» достигло 100 тысяч. СМИ отмечают, что Казань на две недели стала настоящей спортивно-компьютерной столицей мира. 

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