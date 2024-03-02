Завтра в прямом эфире закрытие «Игр будущего» покажут на «Россия 1»

Завтра в 16:25 телеканал «Россия 1» начнет транслировать в прямом эфире церемонию закрытия мультиспортивного соревнования «Игры будущего».

Напомним, что игры прошли впервые в мировой истории. Гостеприимно приняла их столица Татарстана — Казань. Уже 19 февраля прошёл первый соревновательный день. Завтра, 3 марта, в торжественной обстановке состоится закрытие.

Красочное открытие соревнований посмотрели более 1 млрд человек со всего мира. В целом, количество зрителей «Игр будущего» достигло 100 тысяч. СМИ отмечают, что Казань на две недели стала настоящей спортивно-компьютерной столицей мира.