Завтра в Татарстане ожидается до +26 градусов

Завтра, 27 июня, на территории Татарстана прогнозируют теплую погоду без значительных осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

По прогнозу синоптиков, ветер будет северо-западный с порывами до 12 м/с. Ночью температура воздуха составит +5-10 градусов, а днем она поднимется до 26 градусов тепла.

Ранее «КВ» сообщали, что в среду, 28 июня, в республике также прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков не ожидается, ветер до 3-8 метров в секунду. Минимальная температура ночью +8..+13˚. Днем столбики термометров поднимутся до +27 градусов тепла.