Завтра в Татарстане ожидается туман, снег и слабая метель

Завтра, 16 декабря, в Татарстане синоптики обещают местами туман с ухудшением видимости до 500 метров. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Также днем в пятницу ожидается снег и слабая метель. Столбик термометра в ночные часы опустится до 14 градусов мороза, при прояснениях до 17 градусов ниже нуля. Днем же татарстанцев ожидает до 8 градусов мороза.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане ожидается потепление, а вместе с ним и ледяные дожди. Погода, которая придет в регион, может выдать полумесячную норму осадков.