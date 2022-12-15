 Завтра в Татарстане ожидается туман, снег и слабая метель
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Завтра в Татарстане ожидается туман, снег и слабая метель

Днем в пятницу татарстанцев ожидает температура до 8 градусов мороза.

Республика
15 декабря 2022  19:40
Автор:
Карина Кострулева

Завтра, 16 декабря, в Татарстане синоптики обещают местами туман с ухудшением видимости до 500 метров. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Также днем в пятницу ожидается снег и слабая метель. Столбик термометра в ночные часы опустится до 14 градусов мороза, при прояснениях до 17 градусов ниже нуля. Днем же татарстанцев ожидает до 8 градусов мороза.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане ожидается потепление, а вместе с ним и ледяные дожди. Погода, которая придет в регион, может выдать полумесячную норму осадков.

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