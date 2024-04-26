27 апреля в Татарстане пройдет республиканский субботник

В Казани неравнодушных горожан ожидают в Ноксинском лесу за ТЦ «Франт». Регистрация команд начнется в 11 часов, сообшает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

В мероприятии примут участие представители Мниэкологии, Русского географического общества, а также активисты молодежного движения «Будет чисто».

Участники движения также смогут посоревноваться в квесте. Для этого они будут собирать и сортировать мусор, зарабатывая баллы. Капитанам необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Помимо субботника, участников мероприятия ждут различные мастер-классы, творческие конкурсы и спортивные эстафеты. Инвентарь можно будет получить на месте.

В Минэкологии отмечают, что субботник станет первым мероприятием в комплексном проекте по экологическому оздоровлению реки Нокса.