Здание фабрики «Адонис» в центре Казани включат в реестр ОКН

В историческом центре Казани, на улице Профсоюзной, 3, еще одно здание получит статус объекта культурного наследия – это здание бывшей фабрики «Адонис».

Комитет РТ по охране объектов культурного наследия выдал положительное заключение по результатам экспертизы, подтвердив историческую ценность объекта.

Изначально, в 1825 году, на этом месте был построен двухэтажный корпус торговых рядов, который уже в ноябре того же года начал свою работу. Год спустя рядом появился одноэтажный корпус. Позже здесь была расположена швейная фабрика, а с 1993 года — акционерное общество «Адонис».

В настоящее время структура лавок Москательных рядов сохранилась лишь в пределах капитальных стен первого этажа. До нас также дошли два подвальных этажа под угловыми частями здания.