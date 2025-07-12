Ждать ли этим летом температурных рекордов?

После довольно прохладного июня наступило наконец настоящее жаркое лето. Такой зной радует, скорее всего, только любителей пляжного отдыха. Ненадолго освежают ливни с грозами.

Какой погоды ждать в предстоящие выходные, рассказывает наш постоянный консультант - заслу-женный метеоролог РФ Роза Шафикова.

​​​​Фото: Фарит Муратов

В начале недели в Казани еще стояла прохладная погода. На южной периферии циклона из-за бли-зости атмосферного фронта местами прошли уже надоевшие дожди, прогремели грозы с усилением ветра до штормового.

Во вторник произошло резкое изменение в направленности атмосферных процессов. Татарстан ока-зался под влиянием жаркого южного антициклона. Юго-западные воздушные потоки вынесли к нам сильно нагретую воздушную массу. Столбик термометра впервые в этом году, как говорят синопти-ки, превысил тридцатник. Отмечалась жаркая солнечная погода с максимальной температурой за 30 градусов.

В выходные дни прогнозируется переменная облачность, существенных дождей не ожидается. Лишь во второй половине дня также местами не исключаются по-летнему короткие дожди с грозой. Ветер при грозе может усилиться до 15 - 20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью остается высо-кой - до 20 градусов, такие ночи называют огуречными: тепло благоприятствует быстрому росту огурцов. Максимальная температура воздуха днем до 30 - 32 градусов тепла.

Напомню, в прошлом году очень жаркая сухая погода установилась в республике под влиянием ан-тициклона с первых дней июля. Максимальная температура воздуха повышалась до 36 градусов, а среднесуточная температура оказалась на 5 - 7 градусов выше многолетних значений.

5 июля 2024 года в Казани был обновлен температурный рекорд. По данным авиационной метео-станции Казань-Сокол, максимальная температура воздуха составила +35,2 градуса. Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 5 июля в Казани зафиксирован в 1906 году и со-ставлял +34,9 градуса.

Второй рекорд в Казани в прошлом году был обновлен 6 июля. По данным авиационной метеостан-ции Казань-Сокол, максимальная температура воздуха составила +36,0 градуса. Предыдущий абсо-лютный максимум температуры воздуха для 6 июля в Казани зафиксирован в 1972 году и составлял +35,6 градуса.

Нынче температурный фон немного пониже, и скорее всего, рекордов не будет.

