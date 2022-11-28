«Сдают на цветмет и покупают выпивку»: как вандалы грабят казанское Пороховое кладбище

Недавно мы писали о том, что на заброшенном Пороховом кладбище Казани маргиналы, не стесняясь, спиливают ограды и кресты. Впервые спилы оградок заметил блогер Евгений Хрусталев, даже вызвав полицию на место. Однако спустя время наш корреспондент вновь заметил, как в районе кладбища неизвестный мужчина нес фрагмент заграждения, подозрительно похожий на ограду с могил.

«Мы с кладбища не берем, это грех»

На одном из перекрестков Горьковского шоссе с пороховым кладбищем замечаем мужчину, который тащит решетку явно оттуда – с места упокоения.

Догоняем его, рядом оказываетс еще один. У него в руках тоже решетка. Фрагмент награждения они нашли, он, конечно, похож, на тот, что на кладбище, но это не оттуда, говорят мужчины. Даже обещают показать полиции, где же лежат эти части ограждения.

«Тут рядом стоял, мы его взяли. Там еще есть, мы с кладбища не берем, это грех», — уверял мужчина. Но, несмотря на предупреждение об опасности быть пойманным полицией, они продолжили таскать оградки.

Мы решили отправиться на Пороховое кладбище, чтобы узнать, много ли могил пострадали от рук вандалов.

Дворник, который расчищал снег возле местной церкви, говорит, что не замечал, чтобы отсюда что-то выносили.

«Здесь очень много бомжей и не удивительно, что такое происходит. Правда, я сам этого не замечал, потому что в дневное время здесь они не ходят», — рассказал собеседник.

Пройдя на место захоронения, мы сразу заметили свежие следы от обуви. Так как кладбище было закрыто еще в 60-х годах прошлого века, не думаем, что люди часто приходят сюда навестить близких. Об этом говорит и не лучшее состояние могил – за ними давно никто не ухаживал.

Чуть позже мы заметили первую срезанную калитку, а после нее пошли и другие. За недолгое время прогулки на кладбище мы насчитали пять спиленных металлических пролетов оградок с могил.

Старое кладбище окружают многоквартирные дома. Местные жители тоже говорят, что на кладбище то и дело захаживают личности, которых принято называть маргинальными.

«Видели уж, что металл таскают. Алкаши это – по лицам их видно. Сдают на цветмет и выпивку покупают», — рассказала нам пожилая женщина.

Сейчас на Пороховом идет проверка

Мы также поинтересовались у МВД по РТ о том, известно ли о том, что происходит на Пороховом кладбище. На наш запрос они ответили, что 16 ноября в отдел полиции «Зареченский» по Казани поступило сообщение, что несколько мужчин без определенного местожительства находятся на территории кладбища.

«Прибывшие на место полицейские доставили мужчин в отдел полиции для выяснения. Каких либо следов спила или указывающих на то предметов у доставленных не имелись. После дачи объяснений и профилактической беседы они были отпущены. Проверочные мероприятия по факту спила продолжаются», — рассказали «КВ» в ведомстве.

Но такой беспредел происходит не только в столице республики. Недавно в Елабуге также заметил пропажу 14 пролетов металлического забора. Однако кража произошла на новом татарском кладбище. На месте были замечены следы техники.