Зеленодольский судостроительный завод удостоен высшей трудовой награды

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Республика
16 июля 2025  22:03

В торжественной обстановке коллектив Зеленодольского судостроительного завода имени Горького получил орден «За доблестный труд». Церемония награждения прошла с участием помощника Президента России Николая Патрушева и Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Патрушев отметил стратегическую роль предприятия в укреплении обороноспособности страны. «Завод построил более 1,5 тысяч судов различного назначения, внося значительный вклад в развитие Военно-морского флота», – подчеркнул он. Особо была отмечена роль кораблей зеленодольской постройки в специальной военной операции.

Рустам Минниханов акцентировал внимание на историческом значении завода, который в октябре отметит 130-летний юбилей. «Эта награда – признание многолетнего самоотверженного труда всего коллектива», – заявил глава республики.

Предприятие продолжает активно развиваться – в конце мая со стапелей сошел новый «Метеор-2020», шестое судно на подводных крыльях современного поколения. Завод сохраняет лидирующие позиции в гражданском судостроении, включая создание экологичных судов на сжиженном газе.

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