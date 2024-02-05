Железнодорожники ГЖД этой зимой перевезли почти 3 млн. кубометров снега

С начала ноября 2023 года по январь 2024 года было очищено почти 40 тыс. км пути снегоуборочной техникой, что на 8% превышает прошлогодний показатель. Максимальные объемы снега были удалены с 19 по 26 января 2024 года.

Для выполнения работы задействовано 109 единиц снегоуборочной техники, включая 55 снегоуборочных машин, 29 плужных снегоочистителей, 17 пневмообдувочных машин и 8 струг-снегоочистителей.

В зимний период на Горьковской железной дороге особое внимание уделяется уборке снега и обслуживанию пассажирского комплекса. Комплексное техническое обслуживание проводится как для пригородного подвижного состава, так и для вагонов поездов дальнего следования. Ревизия осветительной аппаратуры, компрессорных установок, устройств пневмообдува стрелочных переводов и систем связи проводится еженедельно на вокзалах и станциях. Также осуществляется проверка служебно-технических зданий, сооружений и объектов тепловодоснабжения.

Дополнительно, проводится контроль очистки пассажирских платформ, пешеходных мостов и тоннелей от снега и наледи. Ежедневная очистка территории вокзалов и станций от льда, посыпка платформ песком и реагентами осуществляется совместно с подрядными организациями. Контроль за санитарным состоянием платформ осуществляется начальниками участков и машинистами.