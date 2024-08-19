Зелёный чай оказался полезен для сердца

Зелёный чай, употребляемый во время завтрака, оказался весьма полезным для сердечно-сосудистой системы, так как он снижает вероятность возникновения гипертонии на 65%.

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Россия/Мир
19 августа 2024  17:23
Автор:
Назиля Фахрутдинова

Согласно отчету Global Burden of Disease (Глобальное бремя болезней), опубликованному в журнале Lancet, гипертония является причиной 20% всех смертей по всему миру. Исследования подтверждают, что некоторые напитки могут помогать в борьбе с данной болезнью.

Учёные провели исследования, которые показали, что регулярное употребление зелёного чая может значительно уменьшить риск развития гипертонии.

Зелёный чай и улун содержат большое количество полифенолов — мощных антиоксидантов, которые помогают в борьбе с высоким кровяным давлением.

Исследование, проведенное среди 1507 мужчин и женщин на Тайване, показало, что даже половина чашки зелёного чая в день может иметь положительное воздействие на уровень давления.

Полезные свойства зелёного чая также связаны с присутствием катехинов — антиоксидантов, способствующих расслаблению кровеносных сосудов, что в результате помогает снизить кровяное давление.

Однако важно помнить, что материалы медицинского характера не заменяют консультацию врача. Перед принятием каких-либо решений следует обратиться к специалисту.

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